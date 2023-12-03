Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20

По меньшей мере 20 автомобилей попали в ДТП на Новорижском шоссе Московской области в связи с гололедом и снегопадом. Об этом 3 декабря сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник ТАСС, сотрудники ГИБДД продолжают работу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что на Новорижском шоссе в общей сложности произошло девять мелких ДТП. Движение на этом участке затруднено.

Ранее в этот день сообщалось, что недалеко от Истры перед Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД) в сторону Москвы произошло ДТП с участием более 15 машин. Обстоятельства массовой аварии и ее причины выясняются.