Неизвестные прокололи шины более десятка машин в подмосковных Химках

В подмосковных Химках злоумышленники массово прокололи шины автомобилей. Об этом 3 ноября рассказал источник «Известий».

«Неизвестные прокололи шины на более чем 10 автомобилях. Местные жители не знают, кто мог это сделать. Они уже обратились в полицию», — сообщил он.

Жители рассказали в социальных сетях, что все машины были припаркованы по правилам и не должны были спровоцировать кого-то на нарушения.

В произошедшем разбирается полиция. Личности вандалов и их мотивация выясняются.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что в Псковской области разыскивали злоумышленников, которые повредили припаркованные автомобили в деревне Родина. На улице Владимирской повреждения получили три автомобиля. Собственники заявили о повреждениях стекол, проколах шин. Кроме того, неизвестные бросали в автомобили тяжелые предметы.