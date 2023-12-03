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NYT заявила о планах Израиля провести более интенсивную операцию в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Новая стадия операции Израиля в секторе Газа станет скоротечной и более интенсивной. Об этом 3 декабря рассказал газете The New York Times высокопоставленный израильский чиновник.

«По его словам, израильские силы планируют провести «операцию высокой интенсивности в ближайшие недели», а затем, вероятно, перейдут «в режим низкой интенсивности», — написало издание.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей анклава эвакуироваться из южных районов, что может говорить о подготовки операции в этой части сектора Газа.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока радикальное движение ХАМАС не вернется к соглашению о заложниках. По его словам, оно отказалось возвращать 15 женщин и двух детей.

До этого, 27 ноября, Галант заявлял, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа станет более интенсивной после завершения перемирия. При этом он предупредил военных, что боевики ХАМАС окажут более серьезное сопротивление, чем было до гуманитарной паузы.

Соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу утром 24 ноября. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. 1 декабря в 7:00 (8:00 мск) перемирие между Израилем и ХАМАС истекло. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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