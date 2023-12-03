The Guardian назвала Шольца новым лучшим другом Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц, занимающий ведущую роль в коалиции по поддержке Украины, стал лучшим другом украинского президента Владимира Зеленского на Западе, считает автор опубликованной 2 декабря в The Guardian статьи Саймон Тисдалл.

По его словам, Шольц, которого в начале конфликта высмеивали за то, что он предложил Киеву 5 тыс. касок вместо тяжелого вооружения, теперь возглавил западную поддержку Украины, сменив в этом качестве хвастливо называющего себя лучшим другом Зеленского бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Тисдалл напоминает, что Германия заявила о выделении в следующем году Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи в размере €8 млрд, пока другие сомневаются в продолжении поддержки.

«Министр обороны [Германии] Борис Писториус в прошлом месяце внес Киеву внушительный аванс», — добавил журналист.

Теперь Шольц возглавляет усилия Запада «по удержанию Украины на плаву», говорится в статье. Лидерство немецкого канцлера — светлое пятно на мрачном фоне для украинского руководства, убежден Тисдалл.

28 ноября канцлер Шольц сообщил, что Украина нуждается в дальнейшей финансовой и военной поддержке Германии и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой».

Ранее, 25 ноября, Шольц также указал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом канцлер добавил, что Берлин также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

В этот же день тысячи человек в столице Германии вышли на акцию против поставок оружия Киеву.

В свою очередь, немецкое издание Der Tagesspiegel 21 ноября отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Тогда же телеканал NTV со ссылкой на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сказанные в ходе его визита в Киев для встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщил, что Германия предоставит дополнительный пакет помощи в размере €1,3 млрд, включающий различные вооружения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.