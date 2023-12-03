Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Общество
Вильфанд заявил о наступлении «пушкинской» погоды в Москве
Мир
На Украине петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»
Мир
Представительство РФ заявило об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе
Происшествия
Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области
Происшествия
В Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о мощном снегопаде 3 декабря
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение в Карачаево-Черкесии
Мир
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае
Мир
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова
Общество
Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников СВО
Сюжет:

The Guardian назвала Шольца новым лучшим другом Зеленского

The Guardian: канцлер ФРГ Шольц стал новым лучшим другом Зеленского
0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц, занимающий ведущую роль в коалиции по поддержке Украины, стал лучшим другом украинского президента Владимира Зеленского на Западе, считает автор опубликованной 2 декабря в The Guardian статьи Саймон Тисдалл.

По его словам, Шольц, которого в начале конфликта высмеивали за то, что он предложил Киеву 5 тыс. касок вместо тяжелого вооружения, теперь возглавил западную поддержку Украины, сменив в этом качестве хвастливо называющего себя лучшим другом Зеленского бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Тисдалл напоминает, что Германия заявила о выделении в следующем году Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи в размере €8 млрд, пока другие сомневаются в продолжении поддержки.

«Министр обороны [Германии] Борис Писториус в прошлом месяце внес Киеву внушительный аванс», — добавил журналист.

Теперь Шольц возглавляет усилия Запада «по удержанию Украины на плаву», говорится в статье. Лидерство немецкого канцлера — светлое пятно на мрачном фоне для украинского руководства, убежден Тисдалл.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

28 ноября канцлер Шольц сообщил, что Украина нуждается в дальнейшей финансовой и военной поддержке Германии и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой».

Ранее, 25 ноября, Шольц также указал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом канцлер добавил, что Берлин также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

В этот же день тысячи человек в столице Германии вышли на акцию против поставок оружия Киеву.

В свою очередь, немецкое издание Der Tagesspiegel 21 ноября отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Тогда же телеканал NTV со ссылкой на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сказанные в ходе его визита в Киев для встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщил, что Германия предоставит дополнительный пакет помощи в размере €1,3 млрд, включающий различные вооружения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023