В аэропорту Мюнхена бизнес-джет опрокинулся на заднюю часть из-за снега

В аэропорту Мюнхена бизнес-джет австрийской авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего на него снега. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает журнал AeroTelegraph.

Отмечается, что аэропорт Мюнхена подтвердил этот инцидент. Других подобных происшествий не было.

Ранее, 2 декабря, работу международного аэропорта в Мюнхене приостанавливали из-за сильного снегопада. Представитель аэропорта рассказал об отмене или задержке 760 рейсов. Газета The Guardian со ссылкой на метеослужбы заявила, что только в течение ночи с пятницы на субботу выпало более 40 см снега.