Вопрос о существовании Украины, который поднял мэр Киева Виталий Кличко, обсуждается политиками уже полтора года. Об этом 3 декабря заявил «Известиям» член совета директоров Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

«Большинство украинских политиков могло сказать об этом с марта 2022 года. Тогда возникла эта история о существовании Украины. Для подавляющего большинства граждан СВО стала конфликтом за существование. Так что Кличко ничего нового, с моей точки зрения, не сказал. Так считают очень многие люди на Украине», — сказал он.

Эксперт отметил, что такие заявления не остановят военную помощь США Украине, но могут повлиять на ее объем, так как по этому поводу в американской политике продолжают вестись дискуссии.

«В американских СМИ идет большая дискуссия, стоит ли помогать дальше в таком же размере или помощь нужно уменьшить, потому что с точки зрения ряда политиков не видно очевидных результатов. Дискуссия началась давно, и сложно сделать прогноз. Есть внутриамериканская политическая повестка, и тема, связанная с Украиной, не находится на первом месте интересов американцев. Стратегически США будут помогать Украине, но в каком размере? Помощь никто не собирается останавливать, но есть разные точки зрения, в каком объеме она будет. Всегда есть разные мнения внутри истеблишмента», — отметил Минтусов.

Накануне Кличко заявил, что сейчас речь идет только о том, будет ли Украина дальше существовать. По его словам, существовании страны остается шатким, и при этом в ней происходят конфликты среди политиков.

Ранее, 26 ноября, глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что Украина может прекратить свое существование в связи с осложняющимися для нее реалиями в конфликте. Кроме того, он также подчеркнул, что некоторые страны Запада начинают испытывать усталость от продолжительности конфликта.

22 ноября сенатор американского конгресса Крис Мерфи в интервью изданию Politico указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться до февраля при отсутствии помощи со стороны США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.