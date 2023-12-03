Целью вмешательства США в конфликте на Украине стала необходимость модернизации оборонной промышленности государства на $40 млрд. Об этом в воскресенье, 3 декабря, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее, 2 декабря, министр обороны США Остин рассказал, что государство начало самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы. Он объяснил, что на эти цели намерены направить $50 млрд из запрошенных администрацией дополнительных бюджетных средств, добавляет «Газета.Ru».

«Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний [министр обороны США Ллойд Остин] назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Это необходимость модернизации оборонной промышленности США на $40 млрд», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Медведев обратил внимание, что целью у США в таком случае была не помощь Украине, «борьба» за демократию или противостояние России для уменьшения ее обороноспособности.

«Оказывается, всё дело в выпуске оборонной продукции для увеличения объемов военного производства и создания рабочих мест. И, возможно, в огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации [президента США Джо] Байдена», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

2 декабря министр обороны США сказал, что США не допустят победы России в конфликте на Украине и продолжат оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи. Он подчеркнул, что страна способна выполнять свои обязательства и снабжать ресурсами несколько театров военных действий, так что Израиль останется союзником и получателем поддержки США безоговорочно.

До этого, 21 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.