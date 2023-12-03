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Эксперт объяснил заявление экс-главы МИД ФРГ о ядерном оружии в Европе

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il
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Партия «Зеленых» в Германии сразу после получения широкой поддержки населения изменила свои идеологические позиции, начав выступать за противоречащие их повестке вещи — необходимости иметь собственное ядерное оружие в Европе. Таким мнением 3 декабря в беседе с «Известиями» поделился политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Так эксперт прокомментировал заявление бывшего главы МИД Германии, политика от партии «Зеленые» Йошки Фишера в интервью Zeit Online о том, что Евросоюз (ЕС) в ответ на изменившуюся ситуацию в мире должен вооружиться «собственными средствами ядерного сдерживания». По мнению экс-главы МИД ФРГ, ядерных арсеналов Франции и Германии в сложившихся условиях недостаточно.

Как указал Telegram-канал «Bild на русском», с момента своего основания партия «Зеленые» была связана с сопротивлением ядерному вооружению.

«Европейские «Зеленые» тем и отличаются, что они являются «зелеными» до определенного момента. До того момента, когда нужно использовать их политический ресурс в качестве принятия того или иного решения», — отметил Бредихин.

Так и немецкие «Зеленые» сразу же после получения широкой поддержки населения в Германии «перекрасили свои лозунги и идеологические позиции», сказал политолог. То, что сейчас они призывают создать свое собственное ядерное оружие, которое не будет зависеть от НАТО и США, говорит о том, что Берлин, находясь под полным контролем Вашингтона, делает еще один шаг на пути укрепления своей национальной безопасности и своего суверенитета, заключил он.

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В июне сообщалось, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. При этом в июле в пресс-службе американского посольства в Москве «Известиям» заявили, что американские власти пока не планируют размещать свое ядерное оружие за пределами существующих мест хранения в странах НАТО.

В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вынуждена прибегать к «компенсирующим мерам» в ответ на размещение в Европе ядерного оружия. По словам главы дипведомства, политика Запада, в частности выход США из целого ряда договоров по безопасности, привела к разрушению системы мер доверия и контроля над вооружениями.

Так Лавров прокомментировал одобренный Советом Федерации закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Комментируя это, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия стремится к созданию единой системы международной безопасности на фоне игнорирования американской стороной обязательств по договору.

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