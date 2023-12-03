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Генерал Браун исключил решение конфликта на Украине только военным путем

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Какой-либо конфликт, включая украинский, невозможно разрешить только военными методами. Об этом в субботу, 2 декабря, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун.

«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение», — сказал он во время выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

Кроме того, комментируя ситуацию на Украине, Браун выразил уверенность в том, что удастся как-то повлиять на нее. Генерал добавил, что Вашингтон сможет дальше совмещать военную поддержку Киева и Тель-Авива.

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2 декабря министр обороны США Ллойд Остин сказал, что США не допустят победы России в конфликте на Украине и продолжат оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи. Он подчеркнул, что страна способна выполнять свои обязательства и снабжать ресурсами несколько театров военных действий, так что Израиль останется союзником и получателем поддержки США безоговорочно.

При этом ранее, 27 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Он также напомнил, что пакет помощи Украине ожидает одобрения со стороны конгресса.

Накануне, 26 ноября, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

До этого, 21 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает выделение помощи Израилю.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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