Грузовой корабль «Прогресс МС-25» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25», запущенный 1 декабря с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции «Роскосмоса», которую госкорпорация проводит 3 декабря.

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. С Земли контроль над процессом осуществляли специалисты Центра управления полетами, а с борта МКС — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Стыковка к модулю «Поиск» состоялась в 14:18. По данным госкорпорации, «Прогресс МС-25» пробудет на орбите 179 суток. Он доставил на МКС более 2,5 тыс. кг грузов, в том числе топливо для дозаправки, питьевую воду, сжатый азот в баллонах и различное оборудование и материалы. В преддверии новогодних праздников российским космонавтам также были доставлены мандарины и новогодние подарки.

Кроме того, на станцию прибыл трофей турнира «Игры будущего», который вернется на Землю в 2024 году и будет представлен на турнире.

Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур 1 декабря в 12:25. Через девять минут «Прогресс МС-25» отделился от третьей ступени и вышел на околоземную орбиту.

Позже, 3 декабря, сообщалось, что космонавтам доставят вяленое мясо, говядину, оленину, горчицу, аджику, яблоки, грейпфруты, лимоны и конфеты для новогоднего стола, а также специальный комплекс «Инкубатор-3» и 48 яиц японского перепела.