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Карта спецоперации на Украине 3 декабря

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска (укр. Днепр), склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также живая сила и техника в 107 районах.

Кроме того, на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

На краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 250 военнослужащих и два автомобиля.

Общие потери противника на донецком направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар в ДНР.

Также нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 545 самолетов, 256 вертолетов, 9361 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 759 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7224 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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