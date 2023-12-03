ВС РФ поразили командный пункт ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска

ВС РФ поразили командный пункт центра управления и оповещения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Восток» в районе Днепропетровска. Об этом 3 декабря сообщило Минобороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, арсенал боеприпасов в Николаевской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо этого российские военнослужащие за сутки поразили также живую силу и технику противника в 107 районах.

Сообщается также, что за последние 24 часа средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики (ЛНР), Славное, Белогоровка Донецкой Народной Республики (ДНР), Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовое Запорожской области. Кроме того были поражены переоборудованные для ударов по наземным целям две зенитные управляемые ракеты С-200 и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Ранее, 26 ноября, российские военнослужащие сбили три истребителя ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях. В их числе были два Су-27 и один МиГ-29. За день до этого, 25 ноября, в Днепропетровской области были сбиты еще два украинских МиГ-29 в районе населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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