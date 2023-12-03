В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Для обеспечения защиты Крымского полуострова российские военные освободят Одессу. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask the Inspector.
«Я думаю, что русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что, если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу», — объяснил эксперт во время трансляции в пятницу, 1 декабря.
Кроме того, киевский режим может лишиться не только Одессы, но и пяти областей, а также полного доступа к Черному морю, добавил Риттер. По мнению экс-разведчика, украинцы сами подписали себе такой приговор, отказавшись от мирных переговоров с Россией.
Ранее, 1 декабря, МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит со стороны Киева и западных стран никаких сигналов о готовности к политическому урегулированию военного конфликта России и Украины. Как отметил российский министр иностранных дел, для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго», однако «ребята» с противоположной стороны «танцуют брейк-данс».
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. При этом украинский лидер сообщил, что пока он не чувствует давления Запада относительно начала переговоров с Россией, несмотря на неудачные результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он заявил Associated Press, что с наступлением зимы конфликт с Россией перешел в новую фазу.
До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».
При этом 20 ноября Зеленский снова выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.