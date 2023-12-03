Для обеспечения защиты Крымского полуострова российские военные освободят Одессу. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask the Inspector.

«Я думаю, что русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что, если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу», — объяснил эксперт во время трансляции в пятницу, 1 декабря.

Кроме того, киевский режим может лишиться не только Одессы, но и пяти областей, а также полного доступа к Черному морю, добавил Риттер. По мнению экс-разведчика, украинцы сами подписали себе такой приговор, отказавшись от мирных переговоров с Россией.

Ранее, 1 декабря, МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит со стороны Киева и западных стран никаких сигналов о готовности к политическому урегулированию военного конфликта России и Украины. Как отметил российский министр иностранных дел, для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго», однако «ребята» с противоположной стороны «танцуют брейк-данс».

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. При этом украинский лидер сообщил, что пока он не чувствует давления Запада относительно начала переговоров с Россией, несмотря на неудачные результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он заявил Associated Press, что с наступлением зимы конфликт с Россией перешел в новую фазу.

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

При этом 20 ноября Зеленский снова выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.