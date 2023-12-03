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Летевший в Петербург самолет «Уральских авиалиний» застрял в Новосибирске

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Фото: РЕН ТВ
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Рейс U6-174 авиакомпании «Уральских авиалинии» из Хабаровска в Санкт-Петербург совершил внеплановую посадку в аэропорту Новосибирска Толмачево, теперь борт не может вылететь. Об этом 3 декабря рассказали «Известиям» его пассажиры.

«Сказали, что проблемы с документами. <…> Звуки, которые издавал самолет, не очень хорошие, механизация еле как выпустилась. При разбеге был удар, и мы ушли на стоянку», — сообщил один из пассажиров.

В пресс-службе авиакомпании «Известиям» подтвердили внеплановую посадку рейса. Инцидент объяснили необходимостью дозаправки, которая потребовалась из-за сильного встречного ветра на пути следования.

«Затем на борту сработал датчик возможной неисправности. Производится техническая проверка для обеспечения безопасного полета», — уточнил представитель перевозчика.

Другой борт, из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, тоже не смог вылететь вовремя.

«В Кольцово (аэропорт Екатеринбурга. — Ред.) спокойно. Люди мужественно ждут выхода на рейс. Перенос уже больше трех часов», — поделилась видео одна из пассажирок.

Прибытие рейса U6-174 в Северную столицу ожидается в 17:50 (мск). Отметим, что по расписанию приземлиться в Санкт-Петербурге самолет должен был в 12:24 (мск).

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Ранее, 2 декабря, также стало известно о вынужденной посадке в Екатеринбурге самолета хоккейного клуба ЦСКА, который летел из Москвы в Челябинск. Причиной посадки стала непогода в аэропорту Челябинска. Спустя примерно три часа после первого сообщения пресс-служба выложила новый пост о том, что команда долетела до пункта назначения.

В тот день по меньшей мере 50 авиарейсов на фоне непогоды было задержано или отменено в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В этот день синоптики спрогнозировали москвичам снег и гололедицу.

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