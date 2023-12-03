Александр Точилин отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «Сочи»

Александр Точилин отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи». Об этом сообщается в воскресенье, 3 декабря, в официальном Telegram-канале футбольного клуба.

«Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой», — уточняется в сообщении.

Исполнять обязанности главного тренера на последней игре календарного года против «Оренбурга» будет Денис Клюев. Ранее он занимал должность второго тренера команды.

Точилин возглавил «Сочи» в сентябре этого года после того, как 17 сентября Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера футбольного клуба. Его контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию. 47-летний Хохлов возглавил команду в апреле после ухода своего предшественника Курбана Бердыева. До «Сочи» Хохлов работал с краснодарской «Кубанью», московским «Динамо» и волгоградским «Ротором».