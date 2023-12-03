МЧС ликвидировало открытое горение в Карачаево-Черкесии

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в деловом центре в Карачаево-Черкесии. Об этом 3 декабря сообщает МЧС России.

Как отмечается в сообщении МЧС в Telegram-канале, сначала сотрудники МЧС России локализовали пожар, спустя 16 минут пожар был ликвидирован.

На территории административно-делового центра «Лунная поляна» горел недействующий ресторан. По предварительной информации, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что ресторан «Вкус гор», расположенный в селе Архыз в горнолыжном кластере Карачаево-Черкесской Республики, загорелся на площади 1 тыс. кв. м.

В тушении огня участвовали более 50 специалистов и 15 единиц техники.