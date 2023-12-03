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Пушков прокомментировал слова Столтенберга о плохих новостях с Украины

Пушков: изменение психологии украинского конфликта исходит из самих западных стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Изменение психологии украинского конфликта исходит из самих западных стран как непосредственных участников конфликта. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «подготовиться к плохим новостям с Украины».

Сенатор напомнил, что еще полгода назад из генсека было «невозможно выдавить признание» о том, что Киев проигрывает в военных действиях. Пушков объяснил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «захлебнулось», западные санкции не сработали, а «кризис на Ближнем Востоке дополнительно спутал карты».

«Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее», — написал он в своем Telegram-канале.

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В интервью немецкому телеканалу Das Erste, которое транслировалось 1 декабря, генсек НАТО рассказал, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран. Он объяснил, что в ближайшее время на Украину не получится поставить необходимое количество военной техники и вооружения. Виной тому не всегда достаточные производственные мощности оборонного комплекса на Западе, а также проблемы с логистикой: поставляемая Западом помощь оказывается на передовой не в срок.

3 декабря военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» назвал слова генсека НАТО про ухудшение положения Украины плачем по несбывшимся надеждам Столтенберга. Он также обратил внимание на то, что западные страны также заговорили о прекращении огня для того, чтобы дать киевского режиму отсидеться и перезимовать.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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