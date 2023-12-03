Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова

Турецкие власти сообщили о задержании в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Шамиля Амирова. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«В результате операции Kafes 15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал», — написал он.

По словам турецкого чиновника, Амирова разыскивали по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве. Кроме того, министр обратил внимание, что власти продолжат борьбу с международными и национальными ОПГ.

По данным издания Haberport, задержанному мужчине 45 лет. До приезда в Турцию его также разыскивали в России за членство в ОПГ и мошенничество, после переезда Амиров присоединился к деятельности Дилан и Энгином Полат, которые были арестованы в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве.

28 ноября сообщили о задержании в Ростове-на-Дону 61-летнего главаря казанской ОПГ «Кинопленка». Отмечается, что в 1997 году мужчина совместно с иными лицами создал группировку, участники которой совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. Обвиняемый имеет отношение к убийству трех человек и покушении на двух человек. Помимо убийства и покушения на убийство, мужчина обвиняется в бандитизме, организации преступного сообщества, а также в незаконном хранении оружия.