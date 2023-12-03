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РЕН ТВ покажет новые серии остросюжетного сериала «РэмбО» 3 декабря

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Фото: РЕН ТВ
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Новые серии сериала «РэмбО» о псе по кличке Рэм, которому предстоит возглавить важную операцию по поимке особо опасного преступника и спасти заложников, покажет телеканал РЕН ТВ. Очередные эпизоды сериала выйдут на экраны 3 декабря в 12:45 мск. Корреспондент Олег Барышев выяснил, как готовили овчарку к роли в сериале.

Режиссер-постановщик сцен с животными Екатерина Мамакина много лет в профессии, подопечные понимают ее с полужеста. Женщина знает, как сделать так, чтобы в кадре пес был бесконечно счастлив или запредельно зол. Однако иногда специалисту всё же приходится идти на разные ухищрения. Например, зрители и не догадываются, зачем пес Фунтик в сериале гнался за преступником.

«Он работает с игрушкой. Мы даем актеру игрушку-пищалку в руку. Он пищит, показывает ему и с ней убегает», — описывает работу Мамакина.

Лайфхаки в кино у всех разные. Общим и главным для всех остается одно правило.

«У собаки должно быть безупречное воспитание, чтобы сцены выглядели убедительно, а актер не получил травмы. И главное, что меня сейчас беспокоит больше всего, четвероногий артист должен уметь вовремя остановиться. Ты слышал, Гэтсби? Вовремя остановиться», — отмечает Барышев.

Кинолог Сергей Гущин подчеркивает, что дрессировка собак — это искусство, однако программа обучения животных может отличаться, она зависит от того, какой цели хочет добиться хозяин: сделать из собаки надежного охранника или кинозвезду.

«Очеловечить собаку на начальном этапе ни в коем случае нельзя, но когда мы долго с собакой живем, у нее уже большой словарный запас и так далее. Собака становится больше человеком, чем собакой», объясняет кинолог Сергей Гущин.

Немецкую овчарку Барта, сыгравшую в сериале Рэма, уже даже узнают на улице. В кино пес снимается с юного возраста и уже заслужил звание народного любимца. В сериале Барт играет собаку-спецназовца. Экспериментальный кинологический отряд СОБРа борется с отпетыми преступниками разных мастей. На экране у Рэма много эффектных задержаний.

Барт, как все профессиональные актеры, репетирует роль перед съемками. На съемочной площадке сериала Барт проводит мастер-класс по актерскому мастерству.

«Собака проводила с нами полную смену. А то и больше. И в этом смысле я удивлялся его выносливости и подготовке», — отмечает актер Антон Пампушный.

Барт должен был выглядеть и действовать как настоящий боевой пес, поэтому его дрессировщики вдохновлялись работой настоящих служебных собак. В сценах с перестрелками Барт и ухом не повел.

«Выстрелы точно так же — мы их тренируем. То есть холостые патроны берем и стреляем», — отмечает инспектор-кинолог ЦКС ЦМВД по ЗАО Алена Килова.

Актер Игорь Жижикин, исполнитель одной из главных ролей в сериале, указывает, что герой Барта в картине — главный персонаж.

«Это главный герой, который делает весь сериал. Мы работаем вокруг него», подытожил Жижикин.

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Уже 3 декабря зрители смогут увидеть Барта на экранах — на РЕН ТВ покажут продолжение сериала «РэмбО». Большая часть сериала «РембО» — экшен-сцены, драки, захватывающие погони, ожесточенные перестрелки. Будни экспериментального кинологического отряда СОБРа — элитные спецназовцы рискуют жизнью в борьбе с боевиками, матерыми преступниками и делают всё, чтобы мирные улицы такими и оставались. В центре сюжета спецназовец Стас Демин в исполнении актера Антона Пампушного и его верный напарник — пес по кличке Рэм, его играет немецкая овчарка по кличке Барт.

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