Площадь пожара в ресторане в Карачаево-Черкесии возросла до 2 тыс. кв. м
Площадь пожара в ресторане «Вкус гор» в Карачаево-Черкесии возросла до 2 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает МЧС РФ.
Уточняется, что недействующий ресторан расположен на территории административно-делового центра.
«По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, пострадавших нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
К тушению пожара привлечены более 50 специалистов и 15 единиц техники.
Возгорание в ресторане, расположенном в горнолыжном кластере в селе Архыз, произошло ранее в этот же день. Подробности уточняются.