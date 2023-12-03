Москалькова анонсировала посещения пленных РФ и Украины омбудсменами стран

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец проведут еще несколько взаимных посещений военнопленных. Об этом в воскресенье, 3 декабря, рассказала омбудсмен РФ.

«Да, планируется взаимное посещение. На украинской стороне будут посещены российские военнослужащие. На российской стороне будут посещены военные Украины. Будет несколько этих посещений, у нас есть план-график», — сообщила Москалькова в беседе с «РИА Новости».

Накануне, 2 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются, но они должны проходить в тишине. Он указал, что в этом вопросе есть сложности, на которые влияют политические факторы.

Ранее, 30 ноября, Москалькова посетила 119 украинских военнопленных, ее коллега с Украины Лубинец — столько же российских.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.