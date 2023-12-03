В Карачаево-Черкесии загорелся ресторан на площади 1 тыс. кв. м
Ресторан «Вкус гор», расположенный в селе Архыз в горнолыжном кластере Карачаево-Черкесской Республики, загорелся на площади 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщил источник «Известий».
На данный момент подробности произошедшего выясняются.
Официальной информации о пожаре пока нет.
Ранее в этот же день в пресс-службе МЧС России сообщили о ликвидации пожара на авторынке в Набережных Челнах. Площадь возгорания составляла 6,8 тыс. кв. м.
Кроме того, 2 декабря прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту произошедшего. Журналист Михаил Матвеев рассказал, что пожар начался в магазине автоэмалей около 18:30, после чего распространился по торговому ряду. Отмечалось, что горение началось с двух торговых павильонов. К ликвидации пожара участвовали более 130 специалистов и 40 единиц техники.