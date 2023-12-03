Автомобиль перевернулся на внешней стороне 32-го км МКАД

В Москве на внешней стороне 32-го км МКАД легковой автомобиль наехал на препятствие и перевернулся на крышу. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося уточняются, движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее, в ночь на 2 декабря, на 34-м км Киевского шоссе в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей. По словам очевидцев, загорелись эвакуатор и легковой автомобиль, находившийся на нем, а также еще один автомобиль неподалеку от грузовой машины.

Корреспондент «Известий» Владислав Харченко позднее сообщил, что в результате инцидента два человека погибли и один пострадал. Возгорание, последовавшее за столкновением, удалось потушить.