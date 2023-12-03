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СМИ сообщили о расследовании ЦАХАЛ осечки ракеты «Железного купола»

Times of Israel: ЦАХАЛ проводит расследование из-за осечки «Железного купола»
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование после выхода из строя ракеты-перехватчика системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» в центральной части страны. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает Times of Israel.

«Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается. <…> Инцидент расследуется», — заявили в ЦАХАЛ.

Издание публикует кадры, на которых ракета-перехватчик Tamir, выпущенная из сектора Газа вечером 2 декабря в ответ на обстрел Тель-Авива и прилегающих районов, совершила осечку.

Такие ракеты «время от времени выходят из строя», хотя в большинстве случаев не наносят существенного ущерба. Отмечается, что каких-либо сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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Ранее, 2 декабря, израильская армия за сутки нанесла удары по 400 террористическим объектам в секторе Газа. Кроме того, ночью истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса на юге анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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