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В Челябинской области пассажир автобуса напал на людей с ножом

Полиция Южного Урала: три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области
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Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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В Увельском районе Челябинской области пассажир автобуса напал с ножом на других пассажиров. Об этом 3 декабря сообщает полиция Южного Урала.

Около 19:00 (17:00 мск) водитель автобуса сообщил, что в салоне транспортного средства происходит драка. Зачинщиком конфликта он назвал пьяного мужчину, который пытался ломать кресла и двери транспортного средства, при этом у него был предмет, похожий на холодное оружие.

Водитель остановился на обочине дороги. Спустя несколько минут после сообщения в полицию на 69-й км автодороги Челябинск – Троицк прибыл экипаж областного полка ДПС. Инспекторы — старший лейтенант полиции Алексей Сушан и лейтенант полиции Дмитрий Ваганов выяснили, что агрессивный мужчина сначала начал ссору в автобусе, которая затем переросла в драку.

В результате этого инцидента пострадали три пассажира, один из них получил резаные раны. Нападавший успел скрыться. Пассажиры рассказали, что агрессору было примерно 50 лет. После случившегося он пошел в сторону поселка Красногорский.

Полицейские вызвали для пострадавших бригаду скорой помощи и отправились на поиски сбежавшего. Предполагаемого злоумышленника нашли у лесополосы, в руках у мужчины был предмет, похожий на оружие. Когда гражданин увидел сотрудников Госавтоинспекции, он не подчинился требованию полицейских оставаться на месте. Дмитрий Ваганов выбил оружие из рук агрессивного мужчины, сообщается в Telegram-канале полиции.

Злоумышленника задержали. К автобусу, где произошло нападение, приехали медицинские работники и оказали помощь пассажирам. У пострадавших были диагностированы травмы и порезы. Госпитализация никому не понадобилась.

Агрессивного пассажира передали следственно-оперативной группе. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Ранее, 21 августа, в Барнауле в Алтайском крае мужчина напал с ножом на водителя городского автобуса. В результате пострадавшего мужчину госпитализировали в городскую больницу с колото-резаной раной. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого — мужчину 1965 года рождения и доставили в отдел полиции.

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