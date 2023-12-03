Российские военнослужащие уничтожили до 110 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в воскресенье, 3 декабря, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля», — передает его слова «РИА Новости».

Чехов объяснил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки.

Кроме того, тяжелая огнеметная система атаковала опорные пункты украинской армии в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.

На южнодонецком направлении за неделю — с 25 ноября по 2 декабря — подразделениями группировки войск «Восток» отражены три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.