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Царукян нокаутировал американца Дариуша на турнире UFC в Техасе

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Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Justin Renfroe
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Единоборец из России Арман Царукян одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем нокаутом во время первого раунда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 233, который состоялся 2 декабря в американском городе Остин (штат Техас).

27-летний Царукян отправил американца в нокаут на 1:04. Это девятый раз для россиянина, когда он одерживает победу таким способом, а также 21-й победный поединок в целом. При этом спортсмен понес поражение всего трижды, пишет «Спорт-Экспресс».

Тем временем для Дариуша этот нокаут стал шестым поражением. Всего борец выигрывал поединки 22 раза. Кроме того, в запасе американца одна ничья.

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1 декабря Царукян рассказал «Известиям», что непредсказуемость его ближайшего соперника — американского бойца Бенеила Дариуша станет для него главной опасностью. При этом победа в поединке может приблизить российского бойца к титульному бою в промоушене.

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