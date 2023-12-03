Немецкие СМИ предупредили о возможном нападении исламистов на принца Гарри

Исламисты планируют напасть на сына короля Великобритании Карла III принца Гарри. Об этом 2 декабря написал портал Focus online, ссылаясь на немецкие органы безопасности.

«Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует [для них] ненавистный Запад и сторонников Израиля», — сказано в материале.

В качестве объяснения этому издание напоминает, что принц Гарри когда-то участвовал в военных операциях в Афганистане — в качестве второго пилота британского военного вертолета он совершал вылеты против исламистов.

Более того, неделю назад запрещенная в РФ террористическая организация «Аль-Каида» призвала напасть на британскую королевскую семью. Поэтому, как считают в Федеральном управлении уголовной полиции (BKA), принцу Гарри, находящемуся сейчас в США и без королевской охраны, грозит опасность.

Сотрудники служб безопасности в западных странах оценивают угрозу насилия, вызванную нападениями ХАМАС в Израиле 7 октября, а также израильским ответом в Газе. За последнее время в Европе прошло несколько смертельных терактов.

31 октября во французском метро полиция открыла огонь по одетой в мусульманские одежды женщине, которая призывала к теракту. Во время задержания женщина не подчинилась распоряжению силовых структур, полицейские открыли и в результате обстрела нарушительница получила ранение в живот.

20 октября сообщалось, что руководители британской разведки рассматривают возможность приведения Великобритании в состояние повышенной готовности на случай террористической атаки, поскольку напряженность во всем мире после начала войны между ХАМАС и Израилем возросла.

Франция повысила уровень безопасности после того, как 13 октября злоумышленник убил ножом учительницу и серьезно ранил еще двух человек. До этого двое граждан Швеции были убиты в Брюсселе в результате теракта, подозреваемый впоследствии был застрелен полицией. По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе был повышен до максимального.

18 октября министр внутренних дел Герхард Карнер и глава минобороны страны Клаудия Таннер сообщили, что Австрия повысила уровень террористической опасности до «второго, высшего уровня» на фоне эскалации на Ближнем Востоке и нападения на шведских футбольных фанатов в Брюсселе. Совет министров Австрии также решил пополнить ряды федеральной армии для защиты еврейских учреждений.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.