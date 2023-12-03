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Психолог Долгов предупредил любителей доедать пищу о последствиях привычки

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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Uli Deck
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Привычка доедать пищу потому, что так положено и якобы невежливо оставлять еду на тарелке, может стать причиной ожирения и других проблем со здоровьем, заявил кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.

«У центра голода человеческого мозга есть подлое свойство. Человек вроде поел, у него возникло чувство насыщения, ему в принципе уже больше ничего не нужно, а он продолжает есть, потому что привык доедать всё из тарелки. Рефлекторно центр голода возбуждается повторно, причем сильнее, чем в предыдущий раз, человек еще и добавку берет, и это приводит к перееданию», — объяснил он 3 декабря в беседе с радио Sputnik.

Психолог отметил, что лишний вес и на каком-то этапе ожирение — это только часть последствий подобной привычки. Всё это может привести к полному расстройству пищевого поведения, предупредил он.

«Базовый закон: есть нужно до насыщения. Как только чувство насыщения наступило — всё, нужно остановиться, неважно, сколько на тарелке осталось», — объяснил эксперт принцип борьбы с вредной привычкой.

Он дополнил, что необязательно еду выбрасывать: можно оставить на потом или скормить животным. При этом, отметил Долгов, есть нужно «медленно, сосредоточенно, не отвлекаясь», чтобы как раз не пропустить это самое чувство насыщения.

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Ранее, 27 октября, главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова отметила, что злоупотребление хлебопекарными продуктами может привести к повышению уровня холестерина в крови, инсулинорезистентности, набору избыточной массы тела с последующим развитием сахарного диабета, ожирения, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

В сентябре врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что многие люди, стремящиеся похудеть, совершают ошибку, ставя слишком жесткие ограничения в питании.

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