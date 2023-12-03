Психолог Долгов предупредил любителей доедать пищу о последствиях привычки

Привычка доедать пищу потому, что так положено и якобы невежливо оставлять еду на тарелке, может стать причиной ожирения и других проблем со здоровьем, заявил кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.

«У центра голода человеческого мозга есть подлое свойство. Человек вроде поел, у него возникло чувство насыщения, ему в принципе уже больше ничего не нужно, а он продолжает есть, потому что привык доедать всё из тарелки. Рефлекторно центр голода возбуждается повторно, причем сильнее, чем в предыдущий раз, человек еще и добавку берет, и это приводит к перееданию», — объяснил он 3 декабря в беседе с радио Sputnik.

Психолог отметил, что лишний вес и на каком-то этапе ожирение — это только часть последствий подобной привычки. Всё это может привести к полному расстройству пищевого поведения, предупредил он.

«Базовый закон: есть нужно до насыщения. Как только чувство насыщения наступило — всё, нужно остановиться, неважно, сколько на тарелке осталось», — объяснил эксперт принцип борьбы с вредной привычкой.

Он дополнил, что необязательно еду выбрасывать: можно оставить на потом или скормить животным. При этом, отметил Долгов, есть нужно «медленно, сосредоточенно, не отвлекаясь», чтобы как раз не пропустить это самое чувство насыщения.

Ранее, 27 октября, главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова отметила, что злоупотребление хлебопекарными продуктами может привести к повышению уровня холестерина в крови, инсулинорезистентности, набору избыточной массы тела с последующим развитием сахарного диабета, ожирения, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

В сентябре врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что многие люди, стремящиеся похудеть, совершают ошибку, ставя слишком жесткие ограничения в питании.