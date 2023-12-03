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Военные ЦВО взяли в плен восьмерых боевиков ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Восемь участников вооруженных формирований Украины (ВФУ) сдались в плен военнослужащим группировки сил «Центр» на краснолиманском направлении. В ходе отражения атаки трех механизированных бригад ВФУ российские военные разгромили противника, лишив живой силы и техники, рассказал 3 декабря начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелковой бригады группировки при поддержке огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 100 националистов. Восемь военнослужащих сдались в плен», — заявил он ТАСС.

Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить более 30 артиллерийских расчетов, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВФУ.

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Ранее, 25 ноября, Савчук сообщил, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение по более 200 целям ВСУ. Уточняется, что они смогли осуществить удар по технике и составу 12-й бригады специального назначения радикальной националистической группировки «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в России).

21 ноября глава Минобороны России заявил, что ВСУ только за три недели ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. Украинские военные, осознавая бессмысленность попыток прорыва обороны ВС РФ, массово сдаются в плен, отметил Шойгу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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