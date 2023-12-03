Женщина и трое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Женщина и трое детей погибли во время пожара в двухэтажном доме в поселке Охотск Хабаровского края в ночь на 3 декабря, о чем сообщила прокуратура региона.

«Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по ул. Лермонтова рабочего поселка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей пяти, семи и 15 лет. Выясняются обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия проводит проверку прокуратура, там присутствовал прокурор Охотского района Алексей Кузнецов.

Позже Управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По информации следствия, 3 декабря 2023 года после тушения пожара в деревянном жилом доме в поселке Охотске обнаружены тела четверых человек: женщины и троих несовершеннолетних. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается квалифицированная помощь», — сообщили там.

В Ведомстве добавили, что одной из версий случившегося рассматривается ненадлежащую эксплуатацию отопительного оборудования.

Ранее, 1 декабря, сообщалось о прокурорской проверке по факту гибели девятилетней девочки во время пожара в селе Варна Челябинской области. В горевшей квартире находились двое взрослых и пятеро детей. Девятилетняя девочка погибла. Семью девочки характеризуют как благополучную. Причины пожара пока не выявлены.