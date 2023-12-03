Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные ЦВО взяли в плен восьмерых боевиков ВФУ
Мир
Al Arabiya сообщил о девяти погибших при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе
Армия
Российские десантники уничтожили бронемашину ВСУ с помощью ПТРК «Корнет»
Наука и техника
«Прогресс МС-25» доставит на МКС новогодние подарки и 48 перепелиных яиц
Мир
ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по населенным пунктам ДНР
Мир
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Мир
Глава Пентагона заявил о намерении помешать РФ победить в конфликте на Украине
Армия
Российские танкисты уничтожили укрепленный опорпункт и пехоту ВСУ в ДНР
Мир
В ХАМАС заявили о прекращении обмена пленными из-за агрессии ЦАХАЛ
Мир
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Мир
В Польше раскрыли обман Украины о реальной ситуации на фронте
Мир
Вучич заявил о невозможности забыть бомбардировки НАТО в 1999 году
Мир
Нетаньяху пригрозил Ливану уничтожением из-за «Хезболлы»
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде и гололедице 3 декабря
Сюжет:

В Польше раскрыли обман Украины о реальной ситуации на фронте

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевские власти регулярно сообщают об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, тогда как на самом деле ситуация сложная и может усугубиться, пишет обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета.

«Украинцы рапортуют, будто их солдаты успешно сражаются, однако ситуация для Киева очень сложная. И может усугубиться после демобилизации 30 тыс. солдат, воевавших с начала конфликта», — отметил автор в статье, опубликованной 30 ноября.

Помимо этого, эксперт указал, что ВСУ испытывают серьезный кадровый голод, поскольку на фронт не удается мобилизовать достаточное количество военных и при этом не вызвать панику и недовольство населения Украины.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

2 декабря полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что украинских чиновников нужно мобилизовать на фронт, так как стране не хватает военных кадров. Он уверен, что это никак не отразится на работе госаппарата.

Днем ранее, 1 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за полгода своего контрнаступления потеряли более 125. тыс. человек. Он отметил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и задействование стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь киевского режима.

До этого, 24 ноября, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды Вооруженных сил страны провалилась. Он отметил, что если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то страну ждут «большие проблемы».

Также в тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». Однако украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023