Киевские власти регулярно сообщают об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, тогда как на самом деле ситуация сложная и может усугубиться, пишет обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета.

«Украинцы рапортуют, будто их солдаты успешно сражаются, однако ситуация для Киева очень сложная. И может усугубиться после демобилизации 30 тыс. солдат, воевавших с начала конфликта», — отметил автор в статье, опубликованной 30 ноября.

Помимо этого, эксперт указал, что ВСУ испытывают серьезный кадровый голод, поскольку на фронт не удается мобилизовать достаточное количество военных и при этом не вызвать панику и недовольство населения Украины.

2 декабря полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что украинских чиновников нужно мобилизовать на фронт, так как стране не хватает военных кадров. Он уверен, что это никак не отразится на работе госаппарата.

Днем ранее, 1 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за полгода своего контрнаступления потеряли более 125. тыс. человек. Он отметил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и задействование стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь киевского режима.

До этого, 24 ноября, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды Вооруженных сил страны провалилась. Он отметил, что если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то страну ждут «большие проблемы».

Также в тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». Однако украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.