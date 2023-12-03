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«Прогресс МС-25» доставит на МКС новогодние подарки и 48 перепелиных яиц

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Фото: Роскосмос
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Грузовой корабль «Прогресс МС-25», запущенный 1 декабря с космодрома Байконур, пристыкуется к Международной космической станции (МКС) в воскресенье, 3 декабря. Он доставит на станцию мандарины, новогодние подарки и перепелиные яйца для эксперимента, сообщает ТАСС.

В Институте медико-биологических проблем РАН сообщили, что на грузовом корабле на станцию отправится питание для членов экипажа, в том числе мандарины, апельсины и конфеты для новогоднего стола. Кроме того, космонавты получат вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику, яблоки, грейпфруты и лимоны.

Также с Земли будет доставлен специальный комплекс «Инкубатор-3» и 48 яиц японского перепела. С их помощью космонавты планируют провести эксперимент под названием «Перепел». Кроме того, прибудет оборудование для эксперимента «Кварц-М» — его нужно будет установить снаружи станции во время внекорабельной деятельности.

«Прогресс МС-25» доставит на МКС 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды», — пишет агентство.

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О том, что ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с космодрома Байконур, сообщалось ранее, 1 декабря. Пуск ракеты состоялся в 12:25 мск. Ожидается, что российский сегмент МКС пристыкуется к модулю «Поиск» 3 декабря в 14:15 мск. По данным «Роскосмоса», корабль пробудет на орбите 179 суток.

До этого, 29 ноября, грузовой корабль «Прогресс МС-23» сошел с орбиты МКС и был затоплен в Тихом океане. Уточнялось, что несгоревшие элементы грузовика упали в несудоходном районе южной части океана.

Корабль «Прогресс МС-23» был запущен с космодрома Байконур 24 мая с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», он должен был доставить на МКС 2,5 т грузов.

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