Девять человек погибли при нападении на автобус в Пакистане

Девять человек погибли и еще 25 пострадали в результате нападения на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана. Об этом сообщило местное издание Dawn 2 декабря.

Заместитель комиссара округа Диамер, капитан в отставке Ариф Рахмад сообщил, что имело место «террористическое» нападение на пассажирский автобус. Оно произошло около 18:30 в районе Худур региона Гилгит-Балтистан. Автобус подвергся обстрелу, после чего водитель потерял управление и врезался в проезжающий мимо грузовик.

По данным властей, среди погибших — граждан Пакистана — были двое военнослужащих армии страны.

Со ссылкой на местного чиновника издание сообщило, что на данный момент опознаны только пять тел. Остальных еще предстоит идентифицировать.

«Правительство позаботится о том, чтобы террористы, причастные к нападению, понесли соответствующее наказание и предстали перед судом. Они будут задержаны и помещены под стражу в соответствии с законом и подвергнуты строгому наказанию», — передает издание слова главы правительства региона Хаджи Гульбара Хана.

Сообщается также, что для расследования этого нападения уже сформирована отдельная группа. Кроме того, правительство Гилгит-Балтистана пообещало взять на себя все расходы по лечению раненых и обеспечить им лучшие медицинские условия.

Кроме того, издание отметило, что в последние месяцы в Пакистане наблюдается всплеск террористической активности. Причиной этого может быть активность группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещена в России). В ноябре 2022 года ее руководство расторгло перемирие с правительством и отдало приказ боевикам совершать нападения «везде, где только можно, по всей территории страны».

Ранее, 31 января, глава МВД Пакистана Рана Санаулла прокомментировал взрыв в мечети в пакистанском городе Пешавар. По его словам, 97 погибших были представителями полиции. Кроме них погибли еще трое гражданских.

Нападение стало самым крупным за последнее десятилетие и произошло на фоне всплеска насилия в отношении правоохранительных органов. Ответственность за взрыв взяла на себя исламистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».

Взрыв в мечети прогремел около 13:40 (11:40 мск) 30 января. По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало более 120 человек. Часть здания была разрушена взрывной волной. На месте взрыва началась спасательная операция.