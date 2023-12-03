Al Arabiya сообщил о девяти погибших при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа. В результате погибли девять человек, сообщает 3 декабря телеканал Al Arabiya.
Также телеканал сообщил о восьми жертвах в результате обстрелов домов на юге анклава, в городе Рафах.
Ранее, 2 декабря, представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра заявил, что после окончания перемирия в секторе Газа погибли 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652.
Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.
1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.
Впоследствии замглавы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что обмен израильских заложников ХАМАС на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев завершен. И не будет продолжен, пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит агрессию.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.