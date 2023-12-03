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Лидер партии «Патриоты» указал на смену риторики об Украине во французских СМИ
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Лидер партии «Патриоты» указал на смену риторики об Украине во французских СМИ

Филиппо заявил, что французские СМИ полностью поменяли риторику об Украине
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Фото: Соцсети
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Средства массовой информации полностью сменили риторику о конфликте на Украине после долгих месяцев клеймения тех, кто осмеливался говорить очевидное, заявил 2 декабря лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Полная смена нарратива во французских СМИ! Тогда как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: [президент Украины Владимир] Зеленский проиграет, и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги!» — написал он в соцсети Х.

Он с сожалением отметил, что нужно было прежде вести переговоры о мире.

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В этот же день эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями», что западные и украинские аналитики активизировали риторику о возможном перемирии России и Украины после провала контрнаступления Киева и начала обострения ближневосточного конфликта.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

Тогда же экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что нынешний глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Макговерн также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского лидера.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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