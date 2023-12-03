Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде и гололедице 3 декабря

Облачно, сильный снег, метель, гололедица и до –7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 3 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –7…–5 градусов. Ночью ожидается до –9.

В Московской области прогнозируют –9…–4 градуса, ночью температура может упасть до –11.

Ожидается восточный ветер со скоростью 6–11 м/c. Местами возможны порывы до 16 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Также в Гидрометцентре предупредили о возможных снежных заносах.

Ранее, 2 декабря, столичный дептранс сообщил, что в Москве 3 декабря ожидается сильный снегопад с возможным образованием гололедицы. Ведомство обратилось к водителям с просьбой отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом.

1 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о приближении 20-градусных морозов к Москве на следующей неделе. По его словам, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.