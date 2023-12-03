Освобожденные из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Освобожденные из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

2023-12-03T02:30:07+03:00

2023-12-03T02:30:07+03:00

2023-12-03T02:30:07+03:00

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