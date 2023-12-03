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«Известия» показали работу артиллеристов «Градами» в районах Клещеевки и Андреевки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) выполняют боевые задачи в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Их работу показал корреспондент «Известий» Даниил Левин 3 декабря.

«Слышно, как на фоне вылетел пакет «Града» (Реактивная система залпового огня (РСЗО). — Ред.). На этом участке постоянно работает артиллерия по всем лесополосам, орудиями разных калибров, а мы готовимся к стрельбе Д-30», — рассказал корреспондент.

На кадрах можно увидеть, как российские военные разворачивают и заряжают гаубицу Д-30. Левин объяснил, что команда «два снаряда беглым» означает, что второй выстрел из гаубицы будет сделан сразу же после первого.

Наводчик орудия с позывным Старый сообщил, что Андреевка и Клещеевка находятся в низине. Дальше идет возвышенность, и разница высот здесь достигает 60 м.

«Это очень ощутимо. У них [противника] есть на этом участке небольшое превосходство, но наша дальнобойная артиллерия справляется», — подчеркнул он.

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2 декабря артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) нанесли удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку подойти к позициям российских сил в районе Клещеевки в Донбассе. Боевики были уничтожены точными ударами. Корректировку огня артиллерии вели операторы БПЛА.

1 декабря расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск Западного военного округа Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ на купянском направлении. Отличительные качества миномета «Поднос» ― это его малозаметность и мобильность. А благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА расчетам удается достичь высокой скорости и точности поражения целей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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