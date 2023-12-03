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Сюжет:

Глава Пентагона заявил о намерении помешать РФ победить в конфликте на Украине

Глава Пентагона Остин: США не допустят победы РФ в конфликте на Украине
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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США не допустят победы России в конфликте на Украине и продолжат оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи. Об этом в субботу, 2 декабря, заявил министр обороны страны Ллойд Остин, выступая на Рейгановском форуме национальной обороны в штате Калифорния.

Остин неоднократно перечислял основных противников США, называя Китай, ХАМАС и Россию в единой связке. За США же он закрепил роль миротворца, созидателя и объединяющей силы.

«Как сказал президент [Джо] Байден, «американское лидерство — это то, что удерживает мир вместе». Наши соперники и недруги хотят разделить и ослабить Соединенные Штаты — и отделить нас от наших союзников и партнеров. Так что на этом переломном этапе истории Америка не должна колебаться», — заявил он в речи, опубликованной на сайте Пентагона.

Остин подчеркнул, что страна способна выполнять свои обязательства и направлять ресурсы на несколько театров военных действий. Так что Израиль останется союзником и получателем поддержки США безоговорочно.

«И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас. Поэтому, даже когда мы наращиваем поддержку Израиля, мы по-прежнему сосредоточены на Украине», — добавил глава оборонного ведомства.

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При этом ранее, 27 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Он также напомнил, что пакет помощи Украине ожидает одобрения со стороны конгресса.

Накануне, 26 ноября, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

До этого, 21 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

Днем ранее шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 ноября назвал новый пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей». Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает выделение помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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