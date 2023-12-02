Два человека погибли при столкновении грузовиков в Тюменской области

Два человека погибли в результате столкновения двух грузовых автомобилей в Абатском районе Тюменской области. Об этом 2 декабря сообщает начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Ишимский» Виктор Ларионов.

По словам Ларионова, смертельное ДТП произошло на 371-м км трассы Тюмень – Омск. Один из грузовиков выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей по ней фурой. Два человека погибли.

«Движение по федеральной автодороге сейчас ограничено. Проезд транспорта осуществляется в реверсивном режиме по обочине. Автоинспекторы регулируют движение вручную», ― сказано в сообщении Telegram-канала областной ГИБДД.

Ранее, в ночь на 2 декабря, на 34-м км Киевского шоссе в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей. По словам очевидцев, загорелись эвакуатор и легковой автомобиль, находившийся на нем, а также еще один автомобиль неподалеку от грузовой машины.

Корреспондент «Известий» Владислав Харченко позднее сообщил, что в результате инцидента два человека погибли и один пострадал. Возгорание, последовавшее за столкновением, удалось потушить.