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СБУ: Порошенко запретили выезд с Украины из-за встречи с Орбаном

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Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Верховной раде запретить выезд экс-президенту республики, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко за пределы страны. Об этом 2 декабря сообщает Telegram-канал СБУ.

По данным СБУ Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию», поэтому спецслужба обратилась в офис президента Украины с просьбой учитывать это при организации заграничных командировок украинских делегаций.

«Эту встречу (как и другие «рабочие встречи» отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины», — приводит цитату из сообщения СБУ «Газета.Ru».

Как объяснили представители украинских спецслужб, встречи украинских политиков с пророссийски настроенными представителями иностранных государств могут представлять большую угрозу для безопасности Украины. В связи с этим СБУ рекомендовала Верховной раде отказать экс-президенту в заграничной командировке.

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Накануне Порошенко заявил, что погранслужба Украина не позволила ему выехать из страны. По его словам, разрешение на выезд было подписано спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком. Порошенко рассказал, что намеревался провести в Польше и США «десятки встреч».

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

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