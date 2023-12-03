Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Верховной раде запретить выезд экс-президенту республики, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко за пределы страны. Об этом 2 декабря сообщает Telegram-канал СБУ.

По данным СБУ Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию», поэтому спецслужба обратилась в офис президента Украины с просьбой учитывать это при организации заграничных командировок украинских делегаций.

«Эту встречу (как и другие «рабочие встречи» отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины», — приводит цитату из сообщения СБУ «Газета.Ru».

Как объяснили представители украинских спецслужб, встречи украинских политиков с пророссийски настроенными представителями иностранных государств могут представлять большую угрозу для безопасности Украины. В связи с этим СБУ рекомендовала Верховной раде отказать экс-президенту в заграничной командировке.

Накануне Порошенко заявил, что погранслужба Украина не позволила ему выехать из страны. По его словам, разрешение на выезд было подписано спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком. Порошенко рассказал, что намеревался провести в Польше и США «десятки встреч».

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.