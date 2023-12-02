Умер Герой Советского Союза генерал-майор Солуянов

В возрасте 69 лет умер герой Советского Союза, генерал-майор воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на члена центрального правления «Союза десантников России» Валерия Юрьева.

«Да, умер», — подтвердил агентству Юрьев.

19 декабря Солуянову исполнилось бы 70 лет.

Александр Солуянов родился в селе Пономаревка Оренбургской области. Учился в Рязанском воздушно-десантном командном училище и прошел путь от командира взвода школы прапорщиков до командира 105-й воздушно-десантной дивизии.

Солуянов воевал в Афганистане. Будучи майором, он командовал парашютно-десантным батальоном 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, в 1984 году получил звание Героя Советского Союза.

Также в разное время он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, орденом третьей степени «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и медалью первой степени «За отличие в воинской службе».

Генерал-майор был уволен в запас в 1995 году.

В 1990-х годах, на пике популярности группы «Любэ», режиссер и сценарист Никита Михалков пригласил Солуянова сняться в клипе на песню «Батяня-комбат». Съемки состоялись, однако монтаж клипа так и не был завершен.

«Я был этому только рад. Образ комбата-батяни должен остаться собирательным. Сколько достойных офицеров было и в Афгане, и в Чечне. И сейчас, во время СВО (Специальная военная операция. — Ред.)!», — рассказал Солуянов об этом эпизоде газете «Аргументы и факты».