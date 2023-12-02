Вучич заявил о невозможности забыть бомбардировки НАТО в 1999 году

Сербия не забудет бомбардировки НАТО, произошедшие в 1999 году. Об этом 2 декабря заявил президент страны Александр Вучич в ходе предвыборного митинга, о котором сообщал портал Pink.rs.

У Сербии выстроены определенные отношения с НАТО, и страна будет их поддерживать, сказал сербский президент, но это не значит, что 1999 год будет забыт.

«Мы будем смотреть в будущее, но не будем стыдиться нашего прошлого. И мы преклоним голову перед каждым героем, положившим жизнь на алтарь Отечества. И мы хотим быть нейтральными в военном отношении, чтобы охранять нашу страну, небо и граждан самостоятельно», — добавил он.

20 ноября генеральный секретарь НАТО Столтенберг рассказал о планах возможного увеличения постоянных сил альянса на территории самопровозглашенного Косово, Боснии и Герцеговины и в целом на Западных Балканах. Он связал это с необходимостью воспрепятствовать новым вспышкам насилия на территории Косово.

24 марта, в годовщину начала бомбардировок НАТО, Вучич спросил у альянса, кто дал право убивать сербский народ в 1999 году. Он напомнил об убийствах мирных жителей и детей во время тех событий.

Североатлантический альянс проводил военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Она носила официальный статус гуманитарной интервенции. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тыс. человек, включая 87 детей. Стране был нанесен ущерб в $100 млрд, а последствия применения обедненного урана до сих порт регистрируются медиками.