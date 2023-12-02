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Команды Германии и Шотландии сыграют в матче открытия Евро-2024
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Команды Германии и Шотландии сыграют в матче открытия Евро-2024

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Фото: TASS/EPA/FILIP SINGER
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Сборные Германии и Шотландии сыграют в первом матче чемпионата Европы по футболу 2024 года, следует из итогов жеребьевки финальной стадии Евро-2024, проведенной в Эльбской филармонии в Гамбурге 2 декабря.

Встреча двух сборных состоится 14 июня в Мюнхене на «Альянц Арене». В группу А также попали команды Венгрии и Швейцарии. Они встретятся в матче первого тура 15 июня в Кёльне.

Кроме того, в ходе жеребьевки определилась «группа смерти» на чемпионате. В нее попали сборные Испании, Хорватии, Италии и Албании. Команды выступят в группе В.

В группе С — сборные Словении, Дании, Сербии и Англии.

В одной группе сыграют также Франция и Нидерланды. Помимо них, в квартете D выступят команды Австрии и победитель плей-офф отборочного раунда пути A по итогам Лиги наций.

В группу Е попали команды из Бельгии, Словакии, Румынии и победитель пути B, в группу F — Турция, Португалия, Чехия и победитель пути С.

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Ранее в этот день стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России по футболу в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25. Исполком УЕФА на заседании в Гамбурге подтвердил участие 54 команд в турнире за исключением России. Жеребьевка состоится 8 февраля 2024 года в Париже.

До этого, 23 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой стали известны все пары команд, участвующих в стыковых матчах за право выхода в финал Евро-2024.

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля следующего года.

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