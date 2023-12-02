В Челябинске задержали семь авиарейсов из-за метели

Из-за метели в Челябинске задержали семь авиарейсов. Об этом 2 декабря сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту Баландино задерживаются семь рейсов, на которые зарегистрировано более 780 пассажиров. Во исполнение поручения уральского транспортного прокурора Челябинской транспортной прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной», — сообщило ведомство.

В прокуратуре заявили, что проконтролируют оказание услуг пассажирам в связи с непогодой.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет хоккейного клуба ЦСКА, летевший в Челябинск, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за непогоды. Примерно спустя три часа в команде сообщили, что добрались до города, где 3 декабря пройдет матч Континентальной хоккейной лиги с «Трактором».

Также 2 декабря по меньшей мере 50 авиарейсов на фоне непогоды были задержаны или отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В этот день синоптики спрогнозировали москвичам снег и гололедицу.