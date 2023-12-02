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ХАМАС заявило об освобождении всех женщин и детей из числа заложников

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Фото: REUTERS/Prime Minister's Office
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Радикальное палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были его заложниками. Об этом 2 декабря заявил замглавы политбюро группировки Салех аль-Арури.

«Израиль настаивает, что ряд женщин и детей продолжает находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», — сказал он телеканалу Al Jazeera.

Аль-Арури заявил, что в плену у ХАМАС остались только израильские военные и служившие в армии мужчины. По его словам, движение согласится их отпустить только в случае прекращения агрессии против сектора Газа.

Соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу утром 24 ноября. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Во время перемирия, 29 ноября, руководство Израиля заявило, что в секторе Газа всё еще удерживался 161 заложник, в том числе 126 мужчин и 35 женщин. Среди них было 146 израильтян и 15 иностранцев.

1 декабря в 7:00 (8:00 мск) перемирие между Израилем и движением ХАМАС истекло. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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