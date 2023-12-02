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Мурашко заявил об обязательном переходе на электронные медкарты

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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Переход на медицинские электронные карты станет обязательным. Об этом 2 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — сказал он на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Глава Минздрава отметил, что отказ от бумажных медкарт необходим для того, чтобы осуществить преемственность между уровнями оказания медицинской помощи. Также он пошутил, что новшество поможет избежать необходимости сталкиваться с врачебным почерком.

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Ранее, 7 ноября, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что во всех взрослых поликлиниках столицы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он помогает медикам ставить пациентам заключительный диагноз посредством анализа данных электронной медкарты.

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