Власти Краснодара сообщили о пресеченной попытке атаки Украины на регион

Вооруженные силы РФ пресекли попытку Украины атаковать территорию Краснодарского края. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Наумов также напомнил о недопустимости публикации видеоматериалов работы российских военных.

Ранее в этот день российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. В Минобороны заявили, что Киев предпринял попытку атаки около 18:00 мск.

До этого, 30 ноября, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.