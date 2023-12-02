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В Челябинске задержали семь авиарейсов из-за метели

Самолет хоккейного ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Самолет хоккейного клуба ЦСКА, летевший из Москвы в Челябинск, совершил посадку в Екатеринбурге. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба команды в Telegram.

«Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах», — говорится в сообщении.

Примерно через три часа пресс-служба выложила новый пост о том, что команда долетела до пункта назначения.

3 декабря ЦСКА проведет в Челябинске матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Трактора».

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Ранее 2 декабря по меньшей мере 50 авиарейсов на фоне непогоды были задержаны или отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В этот день синоптики спрогнозировали москвичам снег и гололедицу.

Ранее, 1 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в выходные, 2 и 3 декабря, москвичей ждет погода с температурой до –8 градусов. При этом в воскресенье прогнозируется снегопад с метелью и ветром до 15 м/с.

Тогда же ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 3 декабря, на Москву обрушатся обильные снегопады: за 12 часов выпадет до 11–16 мм осадков, или треть от месячной нормы. По словам синоптика, это объясняется тем, что днем столицу накроет южный циклон.

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